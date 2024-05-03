ايبارشية بني سويف تعلن ترتيبات صلاة وحضور قداس عيد القيامة المجيد

قال القمص اسطفانوس سليمان سكرتير نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال أسقف بني سويف أن نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال سوف يترأس صلاة قداس عيد القيامه المجيد مساء السبت المقبل وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم المطرانية بمدينة بني سويف.

وسوف تستقبل المطرانية المهنئين الساعة العاشرة مساء خلال القداس الالهي.

كما يتم فتح باب الدخول للمهنئين من الإخوة الكرام الضيوف اعتبارا من الساعة العاشرة الا ربع وسيخصص لكل جهة حكومية أو حزب أو كيان سياسي مقعدين علي الاكثر لإتاحة اكبر فرصة لكافة الجهات للمشاركة الرمزية في الاحتفالات، مناشدا الجميع الالتزام بهذه المواعيد والتعليمات لراحة الجميع وحسن التنظيم .

واشار القمص اسطفانوس سليمان أنه يمكن للجميع تقديم التهنئة صباح يوم العيد الموافق يوم الاحد القادم إعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بقاعة استقبالات المطرانية بحضور نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال

واضاف القمص اسطفانوس سليمان أن أسقف بني سويف وجه كافة الآباء الكهنة بمختلف كنائس الايبارشية بالصلاة، وان يحفظ الله بلادنا الغالية مصر من كل سوء ويعم البلاد الخير والرخاء والازدهار في ظل رئاسة رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي.