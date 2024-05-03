أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس سائق توك توك ، 4ايام علي ذمة التحقيقات ، بإشعال النار بجسد آخر خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف علي تحميل الركاب ما أدي إلي إصابة المجني عليه بحروق بأنحاء جسده، جرى نقل المصاب لمستشفي الخانكة المركزي، وذلك في منطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قيام سائق توك توك وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة.

حبس سائق توك توك أشعل النيران في جسد زميله بسبب أولوية التحميل بالخانكة



تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز وقيام أحدهما بسكب بنزين علي الآخر وإشعال النيران فيه.



انتقلت علي الفور قوات الأمن ورجال مباحث مركز شرطة الخانكة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول "شحاته ع ص"، 33 سنة، سائق توك توك، وطرف ثان "عبد الله ح م"، 20 سنة، بسبب الخلاف علي تحميل الركاب بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز، قام خلالها الأخير بإحضار مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، وألقاها علي الطرف الأول، وأشعل النار فيه وأحدث فيه حروق بمناطق متفرقة بجسده، وفر هاربا.



جرى نقل المصاب لمستشفي الخانكة المركزي لتلقي العلاج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس عصابة النصب علي المواطنين بالقليوبية

أمرت جهات بالقليوبية ، بحبس 4 أشخاص، بينهم سيدتان، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، لقيامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توفير بطاقات هدايا وخصم مسبقة الدفع، وقدرت المبالغ المستولى عليها بنحو مليون جنيه وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود إخطار من العميد عمرو البشير مأمور مركز شرطة طوخ، بورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من قبل سيدتين وعامل وموظف بالمعاش.



وتم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، توصل إلى قيام المتهمين وهم سيدتين وعامل وموظف بالمعاش بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت مليونا و5 آلاف جنيه، بأن قاموا بتحويلها عبر أحد التطبيقات نظير التحصل على بطاقات هدايا "بطاقات خصم مسبقة الدفع" تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم تلك الكروت أو رد المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.



كما تمكنت لأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بإصابة عامل بنزينة بطعنة بسلاح أبيض في الجانب الأيسر من الصدر، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي، بوصول شاب مصاب بطعنة بالصدر ادعاء مشاجرة.



وكشفت التحريات بقيادة الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بإصابة شاب يدعى "محمد ع س"، 22 سنة، عامل بنزينة، بطعنه بسلاح أبيض فى الجانب الأيسر من الصدر علي يد شخصين، حيث تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه داخل منزله بالطابق الثالث بقرية أسنيت قام شخصان بمناداته من منزله فقام بالنزول أسفل المنزل وفوجئ بضربه في وجهه وطعنه بسلاح أبيض فى الصدر، إثر خلافات الجيرة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم التصالح بين المجنى عليه والمتهمين وإخلاء سبيلهم .