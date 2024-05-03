مسن ينهي حياته شنقا فى الدقهلية

أقدم مسن على التخلص من حياته شنقا فى عزبة الجمال التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك لمروره بضائقة مالية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة.

انتحار مسن شنقا فى الدقهلية

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى ال. م. إ 55 عامًا، مقيم بعزبة الجمال دائرة المركز، جثة هامدة زبها زرقة بالوجه وآثار كدمات وشنق حول الرقبة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته نتيجة مروره بضائقة مالية، تسبب في تدهور حالته النفسية، وشنق نفسه من رقبته بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

ومن جهة اخرى كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة السنبلاوين غموض العثور على جثة طالب على طريق السنبلاوين الزقازيق.

مقتولا ومستخرجة أحشاؤه.. الأمن يوقع قاتل طالب السنبلاوين

حيث توصل فريق البحث الجنائي بقيادة العميد محمد الحسيني مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية والمقدم محمد الهلالي رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى أن وراء ارتكاب جريمة القتل أحمد شحته الديب 31 سنة، والسيد علي عواد 19 سنة، عاطلان مقيمان ببندر السنبلاوين، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية توصلت إلى هوية جثمان شاب عثر عليه مقتولا ومستخرجة أحشاؤه بطريق ترابي موازي لطريق "المنصورة- الزقازيق" الجديد.

وتبين أن الجثة لطالب فى الصف الثالث الإعدادي ومقيم قرية بشمس التابعة للمركز وسرقة مركبة توك توك كان يقوده.

وكان سائق توك توك لقى مصرعه على يد مجهولين واختفاء التوك التوك الذي كان يستقله، على طريق السنبلاوين - الزقازيق الجديد بمحافظة الدقهلية.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثمان لذكر فى العقد الثاني من عمره يرتدي ملابسه كاملة وبه إصابة عبارة عن جرح وغزة بالبطن من الناحية اليمنى ومنتصف البطن وخروج جزء من الأمعاء والصدر "الأحشاء" من الناحية اليسرى وجرح قطعي بالذراع الأيسر ولم يعثر بحوزته على متعلقات ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي.

وبالفحص وسؤال شهود العيان أكدوا أن الشاب كان يستقل توك توك قبل الواقعة مما يدل على أن الغرض من الجريمة السرقة نظرا لاختفاء التوك توك والعثور على الجثة فقط.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بكشف هوية صاحبها وسرعة ضبط المتهمين.



