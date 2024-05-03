صحتك حقك.. العلاج على نفقة الدولة بخطوات بسيطة

تقدم وزارة الصحة المصرية العديد من الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين وعلى رأسها العلاج على نفقة الدولة، وذلك من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية، من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية للجميع.

ويتمثل الهدف الرئيسي لنظام العلاج على نفقة الدولة في مساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات مستعصية تتطلب علاجًا مكلفًا، وبالأخص الأشخاص الذين لا يملكون القدرة على تحمل تكاليف العلاج، وللحصول على العلاج على نفقة الدولة، يجب أن يتوافر بعض الشروط الآتية:

شروط الحصول على العلاج على نفقة الدولة

يجب أن يكون المريض حاملًا للجنسية المصرية. يجب أن يكون للمريض إقامة دائمة في إحدى محافظات جمهورية مصر العربية. يُقدم العلاج للمرضى المعسرين وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاجوفقًا لمعايير محددة للحد الأدنى من الدخل. يتم تقديم العلاج لبعض الأمراض المزمنة والحالات المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وذلك بعد إثبات الحالة من خلال التقارير الطبية اللازمة.

خطوات الحصول على العلاج على نفقة الدولة

توجه المريض إلى أحد المستشفيات الحكومية المعتمدة من قبل وزارة الصحة. يتم فحص المريض من الطبيب المتخصص وإصدار تقرير طبي يوضح حالته وتشخيصه. يتوجه المريض إلى مكتب العلاج على نفقة الدولة الموجود داخل المستشفى لتقديم طلب العلاج. تقديم المستندات المطلوبة بعد ذلك يتم عرض طلب المريض على لجنة طبية مختصة لتقييم حالته وتحديد ما إذا كان يستحق العلاج على نفقة الدولة أم لا. وفي حال الموافقة على طلب المريض، تصدر اللجنة قرارًا بذلك، ويحصل المريض على العلاج اللازم مجانًا.

المستندات المطلوبة الحصول على العلاج على نفقة الدولة

صورة بطاقة الرقم القومي. صورة بطاقة العائلة. شهادة ميلاد. إيصال سكن. تقرير طبي حديث. مستندات أخرى يطلبها المكتب.

جدير بالذكر بأنه قد تختلف الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالحصول على العلاج على نفقة الدولة من محافظة إلى أخرى، ولذلك يجب التواصل مع مكتب العلاج على نفقة الدولة في المستشفى المُراد التوجه إليه للاستعلام عن التفاصيل الدقيقة.

كما تتيح وزارة الصحة المصرية للمواطنين الاستعلام عن الخدمات الصحية المتاحة وأماكن الحصول على العلاج على نفقة الدولة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105.