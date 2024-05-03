التموين تضبط 18.8 ألف طن دقيق مدعم و50 طن سكر مدعم بالجيزة

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها بالأسواق علي كافة الأنشطة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية .

شنت مديرية التموين بالجيزة برئاسة هالة غريب مديرة المديرية حملات علي منافذ المحافظة بالاشتراك مع مديري الادارات الداخلية والخارجية .

وتمكنت من ضبط 18 الف و800 طن دقيق تجميع لدي المخابز البلدية لبيعه في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها، كما تم تحرير محاضر جنح ما بين تصرف وتجميع بكمية قدرها 2736 أسطوانه منزلي زنة 12.5 كيلو جرام.

كما ⁠تم ضبط 415 بطاقة تموينية تجميع لدي مخابز بلدية وتم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين، كما تم ضبط 50 طن سكر تمويني وتحرير محضر جنح تصرف في الكمية.