كلاكيت ثاني مرة مصرع عامل إثر حريق هائل بالإسكندرية

شهدت منطقة العجمي بغرب الإسكندرية حريق جديد بأحد الشقق السكنية أسفر عن مصرع عامل أثناء نومه، وتبين اندلع النيران بسبب سقوط عقب سيجارة على السجادة داخل غرفة نومه مما تسبب في التهام النيران الحجرة بالكامل.

كان مدير الامن قد تلقى إخطارا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالبي، بنشوب حريق بشقة بالعقار، رقم 7 شارع فتح الله عبدالرحيم، منطقة الهانوفيل، دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بإحدى غرف شقة بالطابق الأرضى في العقار المشار إليه، مساحتها 50 متر مربع تقريبًا، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أسفر الحريق عن وفاة قاطنها ( كريم .م.ع)، 35 سنة، بدون عمل، نتيجة إصابته بحروق متفرقة بالجسم، وإحتراق السرير الموجود بالغرفة وتدميرها بالكامل.

وبسؤال والدته ( فاطمة.أ.م)، 59 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة القسم، أيدت ما جاء بالفحص، وعللت سبب اندلاع النيران بالشقة المشار إليها، لترك نجلها المتوفى عقب سيجارة سهوا وخلوده للنوم، ولم تتهم أحد بالتسبب في الحادث .

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى العجمى العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية حريق هائل امس قد انقذت العناية الإلهية عشرات المواطنين من الموت المحقق اثر نشوب حريق هائل بمخزن حلونى مشهور بمنطقة ابى العباس بجمرك الإسكندرية ، كان قد فوجئ سكان العقار الكائن به المخزن بنشوب حريق داخل المخزن قاموا على الفور بإخلاء المخزن وفر السكان من العقار خوفا من امتداد النيران .

كان اللواء مدير الامن قد تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ورد بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن حلوانى بمنطقة ابى العباس دون حدوث إصابات .

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتبين اندلاع الحريق دون وجود أية إصابات أو ضحايا، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق وسؤال شهود الواقعة لبيان وجود شبة جنائية ،وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.