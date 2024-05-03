الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الانتخابات الأوروبية.. جورجيا ميلونى في انتخابات البرلمان الأوروبى

جورجيا ميلونى
جورجيا ميلونى

تدخل المعركة السياسية الأوروبية أوجها مع احتمال صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى أعلى مستوى انتخابى لها، وتعتبر جورجيا ميلونى على رأس قوائم الانتخابات الأوروبية.

روما تستضيف اجتماعًا رباعيًا لوزراء داخلية إيطاليا والجزائر وليبيا وتونس

ومن المقرر أن تترشح رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلونى، في انتخابات البرلمان الأوروبى التي يتم عقدها يومى 8 و9 يونيو القادم.

وحسب صحيفة المساجيرو الإيطالية، فأن ميلوني قد حققت نجاحا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2022 بإيطاليا بحصولها على نسبة 26% من الأصوات مكنتها من تصدر قائمة الأحزاب الإيطالية والحصول على أغلبية برلمانية مكنتها من ترأس حكومة ائتلافية يقودها لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية حزب ينتمي إلى التوجهات الفاشية.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب، إخوة إيطاليا، الذي تترأسه جورجيا ميلوني يدخل في منافسة انتخابية مع أحزاب الائتلاف الحاكم في روما أي مع حزب الرابطة لماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا الذي اسسه الراحل سيلفيوبرلوسكوني.

مواد متعلقة

السعودية تحذر: منع دخول مكة المكرمة ممن لا يتوافر لديهم تصريح دخول

وزيرة الهجرة تبحث مع السفير اليوناني بالقاهرة ملف العمالة الموسمية

تهنئة من المصريين بالخارج للرئيس السيسي ولعمال مصر في يوم العمال العالمي

كارثة صحية وإنسانية بغزة.. 120 ألف قتيل وجريح ومفقود بفلسطين

الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين بالخارج عن مبادرة السيارات

أمين الاتحاد العام للمصريين بالخارج معلقًا على زيارة أمير الكويت: تعكس عمق العلاقات الطيبة والأخوية بين البلدين
الجريدة الورقية