الانتخابات الأوروبية.. جورجيا ميلونى في انتخابات البرلمان الأوروبى

تدخل المعركة السياسية الأوروبية أوجها مع احتمال صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى أعلى مستوى انتخابى لها، وتعتبر جورجيا ميلونى على رأس قوائم الانتخابات الأوروبية.

ومن المقرر أن تترشح رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلونى، في انتخابات البرلمان الأوروبى التي يتم عقدها يومى 8 و9 يونيو القادم.

وحسب صحيفة المساجيرو الإيطالية، فأن ميلوني قد حققت نجاحا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2022 بإيطاليا بحصولها على نسبة 26% من الأصوات مكنتها من تصدر قائمة الأحزاب الإيطالية والحصول على أغلبية برلمانية مكنتها من ترأس حكومة ائتلافية يقودها لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية حزب ينتمي إلى التوجهات الفاشية.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب، إخوة إيطاليا، الذي تترأسه جورجيا ميلوني يدخل في منافسة انتخابية مع أحزاب الائتلاف الحاكم في روما أي مع حزب الرابطة لماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا الذي اسسه الراحل سيلفيوبرلوسكوني.