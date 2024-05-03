نادي 6 أكتوبر يحصد 13 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك

نجح فريق الجمباز بنادي 6 أكتوبر ، في تحقيق 13 ميدالية متنوعة من بينهم 11 ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك، حيث حرص مجلس إدارة النادي برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحى ، علي تهنئة اللاعبين والجهاز الفني علي الفوز بالبطولة .

حيث حقق الميدالية الذهبية كل من ايمان محمود عاطف و تاليا احمد سعد و سيلينا احمد محمد و عاليا محمد مجدي و فريده محمد ابراهيم و كنده شريف ناجي و لمار محمد عبدالجواد و ليان احمد يوسف و لين سامح عبدالرحيم و مريم احمد زكريا و مريم محمود عبدالرحمن ، فيما حقق الميدالية الفضية كل من جودي احمد محمد و ليان احمد سعيد.

ومن ناحية أخري، ويواصل الاتحاد الأفريقي للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، نجاحاته فى تنظيم منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الفني رجال وسيدات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايو الجاري ، في مدينة مراكش المغربية.

وتشهد البطولة الأفريقية مشاركة 12 دولة وهي، مصر والمغرب والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا وناميبيا وتشاد والكاميرون والسنغال وليبيا وموريشيوس ونيجيريا.