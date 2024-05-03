حزب الله يعلن استهدافه تجمعا لجنود إسرائيليين فى بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية، وفقا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 5:50 ‏من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا يحاكي عملية هجومية على الحدود اللبنانية





وقد أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبا مفاجئا يحاكي عملية هجومية على الجبهة الشمالية تم خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن قوات لواء 282 التابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بمهام دفاعية وهجومية على الحدود الشمالية منذ ثلاثة أشهر بعد قتالهم على الجبهة الجنوبية.

وأضاف: خلال الأسبوع الأخير تم إجراء تمرين مباغت تم خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة حيث شمل التمرين نشر سريع للمدافع لأغراض هجومية، وذلك بهدف محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة على الحدود اللبنانية في مواجهة حزب الله .

ولفت: إلى أنه منذ نشوب الحرب أطلقت قوات المدفعية على الحدود الشمالية آلاف أنواع الذخيرة صوب آلاف الأهداف الإرهابية كجزء من سلسلة متواصلة من عمليات استهداف خلايا تخريبية والهجمات المخطط لها على بنى تحتية وأهداف تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية.

أنه جرى اعتراض صاروخ قادم من لبنان وتسبب في وقوع أضرار في منزل في بلدة جولس نتيجة سقوط حطام الاعتراض.

وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل أيام، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".

وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.