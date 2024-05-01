حزب الله يقصف موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 5:50 ‏من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

حزب الله يقصف منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجّهة ‏وأصابوهما إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 5:35 ‏من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجّهة ‏وأصابوهما إصابة مباشرة. ‏

حزب الله: ردا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي استهدفنا مبنى بالمطلة بالأسلحة المناسبة

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مبنىً في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 05:00 ‏من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، مبنىً في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏