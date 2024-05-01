عاجل
الدارك ويب يعمل بفكرة البصلة.. خبير أمن معلومات يفتح الملف الأخطر
الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية

بوابة الوفد الإلكترونية

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"  موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 5:50 ‏من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

 

حزب الله يقصف منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجّهة ‏وأصابوهما إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 5:35 ‏من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجّهة ‏وأصابوهما إصابة مباشرة. ‏

 

حزب الله: ردا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي استهدفنا مبنى بالمطلة بالأسلحة المناسبة

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مبنىً في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 05:00 ‏من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، مبنىً في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

مواد متعلقة

عاجل.. حزب الله يقصف منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ

حزب الله: ردا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي استهدفنا مبنى بالمطلة بالأسلحة المناسبة

عاجل.. حزب الله يضرب هدفًا عسكريًا في المطلة وصافرات الإنذار تدوي

عاجل.. إسرائيل تعثر على جثة مستوطن متحللة منذ 7 أكتوبر في سيديروت

عاجل.. حدث أمني داخل قطاع غزة وطيران الاحتلال ينتشل جنوده

غانتس يجري عملية جراحية في كاحله المكسور بعد سقوطه بغلاف غزة

عاجل.. هجوم حوثي بعدد من الصواريخ على سفينة في البحر الأحمر

سرايا القدس تُسقط طائرة استخباراتية وتدك قوة إسرائيلية في محور نتساريم
الجريدة الورقية