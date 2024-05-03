لوجه الله

الجمعة 03/مايو/2024 - 06:40 م 5/3/2024 6:40:34 PM

قبل عدة أعوام.. كنت انطلق بالسيارة على طريق الإسكندرية.. كنت أشعر فى داخلى أنى مجرم لتجاوزى السرعة القانونية للطريق بعدة كيلومترات.. لكن كان داخلى ما يبرر هذه الجريمة وهو ضرورة الوصول قبل أذان المغرب فقد كنا فى رمضان.. وكأن صيامنا سيبطل إن وصلنا عقب الأذان!.. فجأة ملأ الطريق «عواء» 4 سيارات دفع رباعى.. تنهب الأرض نهباً.. تزيح كل ما يعترض طريقها.. وسرعتها النسبية تقول إنها تنطلق فوق 200 كيلومتر فى الساعة.. آثرت السلامة وأفسحت لها الطريق.. لأتبين أن بين هذه السيارات سيارة خامسة من نوع مرسيدس.. تفسح سيارات الدفع الرباعى الطريق أمامها.. وخلفها وعن شمالها ويمينها.. حاولت معرفة «الباشا» المهم فى المرسيدس.. لكن هيهات.. فقد اصطدم بصرى بالمرايا العاكسة على كل زجاج السيارة.. المصمم خصيصاً لإخفاء ما بداخلها.. سرحت برهة.. وبدأت سرعة سيارتى فى التباطؤ.. وفى حالة شرود ذهنى.. قلت بالتأكيد هو شخص مهم وتلك سيارات الحراسة.. تلهس وراءه وأمامه لحمايته.. لكن ما أهمية هذا الشخص!.. ماذا أضاف لوطنه وللإنسانية؟!.. وهل هناك بالفعل بيننا جواهر يجب الحفاظ عليها بهذه الصورة المبالغ فيها؟!.. هل بيننا اليوم من لا يمكن تعويضه.. وإن كان بيننا من يستحق.. لماذا تخلفنا وأضعنا إرث الأجداد العظام؟!.. وإن كان ذلك كذلك فكيف فرطنا فى جواهرنا الحقيقية.. أمثال مصطفى مشرفة وسميرة موسى وسعيد السيد بدير وسمير نجيب وجمال حمدان ويحيى المشد.. تلاهم وعاصرهم المئات أمثال الدكتور أحمد زويل وغيره كثير إلى آخر القائمة من الجواهر المفقودة.

جرنى تداعى الأفكار.. إلى شتاء 1993.. حيث كنت أطارد أتوبيس نقل عام فى ميدان العباسية يصر سائقه على الفرار من أولئك الركاب الملاعين الذين يحاولون اللحاق به.. كنت فى طريق عودتى للبيت بعد يوم طويل وممتع فى كلية العلوم بجامعة عين شمس.. ووسط تدافع الركاب للفوز بمقعد.. حدث احتكاك غير مقصود بينى وبين رجلين يرتديان حلتين عتيقتين كانتا ذات بريق يوماً ما.. دفعنى أحدهما ليجلس على المقعد الشاغر.. استثمرت هذه الدفعة ودفعت الآخر لأفوز بالمقعد الذى يليه.. بعد جلوسى.. تبين لى عمر الرجل الذى دفعته.. وأن الرجلين قد اشتعل الشيب فى رأسيهما.. فاعتذرت له.. وقمت لأجلسه.. فإذا به أحد أساتذة القسم الذى أدرس به.. بل هو رئيس القسم بعينه.. أستاذ دكتور.. شخص لا يطاوله علما إلا ألبرت أينشتين وأمثاله.. لمحت نظرة خجل خفية فى عين الرجل أعرف مبعثها جيداً.. فقد أدرك أننى تعرفت على هويته.. فتجاهلت تلك النظرة وأصررت على إجلاسه مكانى.. بعد أن بدأ الأتوبيس يتحرك متكدساً بالركاب.. وقد تحولت أجسادهم إلى كتلة واحدة.. لاحظت أن الرجل الآخر يتابع الموقف بابتسامة عريضة وعلى وجهه ملامح السرور والرضاء.. فبادر بتعريفى بنفسه.. وإذا به رئيس لقسم آخر من الأقسام المهمة بكلية العلوم.. دار بين ثلاثتنا حديث طويل.. لم يخل بالطبع من نصائح أساتذة كبار فى قدرهما وشاب غر فى عمرى.. لكن كانت أهم نصيحة من قرين أينشتين.. التى حولت مجرى حياتى.. بعد أن أكد لى أنه يتذكرنى جيداً بعد جدل حول مسألة رياضية.. وأنه يتنبأ لى بمستقبل باهر.. غير أن على أن أركز فى دراستى حتى أصبح زميلاً له فى الجامعة.. هنا تحمس الآخر.. وأخذ يعدد لى أسماء أعرفها وأخرى أجهلها.. ممن كانوا طلبة لهما ثم أصبحوا زملاء.. لا أدرى لماذا فى تلك اللحظة تحديداً.. قررت بشكل قاطع لا رجعة فيه ترك كلية العلوم نهائياً.. وترك كتبها التى كانت قراءتها بمثابة هواية ممتعة لم اتخلص منها حتى يومنا هذا.. والتحول إلى أى كلية تمنح درجة البكالريوس كأقل تعويض عما أهدرناه من عمر فى «لزوم ما لا يلزم»!

