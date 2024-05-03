تحرير 89 مخالفة لمخابز بلدية بمدن القليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، عدة حملات فى إطار متابعة ومراقبة الأسواق للإطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الاسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و توجيهات المهندسة منال احسان وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بضرورة تشديد الرقابة علي المخابز السياحية والأسواق.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 89 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون اذن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل .

كما تم تحرير 12 محضر جنحة للمخابز السياحية والإفرنجية لعدم الإعلان عن الأسعار ولمزاوله نشاط بدون تراخيص ولعدم الالتزام بالأوزان المقرره والبيع بأزيد من السعر الرسمي .

و تم تحرير جنحتين ضد مخبزين بلدي للاستيلاء علي المال العام بمبلغ وقدره ٧٣٩٢٤٥ جنية، و تم المرور علي محلات بيع الأسماك بانواعها للتاكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتم تحرير ٢ محضر جنحه ضد ثلاجات لحيازه رنجه مجهوله المصدر.

كذلك تم تحرير ٤ جنح ضد ٤ سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة نشاط بدون ترخيص و محضر جنحه لمستودع بوتاجاز لعدم الإعلام عن الاسعار و محضر بمستودع بوتاجاز لعدم وجود سجلات 21بترول وسجل زيارات و محضر ملح بدون فواتير ومحضر عدم إعلان عن الاسعار محل بقالة.

وتضمنت الاحراز ١٠٠ كيلو رنجه و2طن نصف ملح لإنتاج شركة النصر للملاحات وطن و250كجم ملح شركة الروضة و3طن ملح كرستال سينا و10 شكائر دقيق سياحى 72%4.