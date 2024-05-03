وزير الأوقاف: افتتحنا 11 ألف مسجدًا خلال الـ 10 سنوات الماضية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه خلال السنوات العشر الماضية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ تم افتتاح ما يزيد على 11 ألف مسجد، بجانب تطوير وفرش المساجد وتهيئتها للراكعين والساجدين عبادة وتلاوة ليذكر فيها اسم الله أناء الليل وأطراف النهار.

جاء ذلك على هامش اليوم الجمعة افتتاح مسجد محمد فريد خميس بمنطقة البنوك بمدينة العاشر من رمضان، والمُقام بالجهود الذاتية على مساحة إجمالية 12 ألف متر، ويضم صحن المسجد على مساحه 1600م، وبه مصلي للرجال يتسع لــ 1350 رجل ومصلى للنساء يتسع لــ 300 سيدة، بخلاف الساحات المغلقة والمكشوفة والتي تتسع لــ 3300 مصلى، وبه عدد 2 مئذنة بإرتفاع 26 متر لكل منهما، بجانب قبة رئيسية بارتفاع 21 متر، و 4 قباب ثانوية بإرتفاع 15 متر، و 5 قباب أخرى بإرتفاع 12 متر، وذلك بتكلفة إجمالية ٦٠ مليون جنيه لإستقبال المصلين من أبناء المدينة.

أوضح وزير الأوقاف أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لإفتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مؤكدا استمرار الوزارة في تجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال للحفاظ على النسيج المجتمعي.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الذي حضر الافتتاح، أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله، وتُسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الاسلام السمحة.

كما قام وزير الأوقاف ومحافظا الشرقية وجنوب سيناء ومرافقوهم بأداء صلاة الجمعة وسط جموع المصلين من أبناء المدينة، حيث القى خطبة الجمعة الدكتور محمد حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، أكد فيها أن للعمل في الإسلام مكانة عالية ومنزلة رفيعة، به يُنال الأجر والثواب، وهو عبادة عظيمة لله، وامتثال لأمره عن طريقة تقوم الحياه وتعمر الديار وتزدهر الأوطان ويحدث الاستقرار.

قدم المحافظ التهنئة للجميع بمناسبة افتتاح المسجد، مشيداً بدور وجهود المواطنين من أبناء محافظة الشرقية، في المشاركة المجتمعية ، لإقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية في جميع أرجاء المحافظة إلى جانب دور مديرية الأوقاف، وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن .

شارك في الإفتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد سعفان وزير العمل السابق، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، وياسمين خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، والدكتورة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، وأشرف الدوكار رئيس الاتحاد العام لعمال الشرقية، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأبناء المدينة.