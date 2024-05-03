وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون دهب بجنوب سيناء

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الرحمن محمد، رئيس مجلس مدينة دهب، شارة بدء فعاليات ماراثون دهب الرياضي للجري، في نسخته التاسعة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء بمشاركة متسابقين من 13 جنسية من مختلف دول العالم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده اليوم على أرض دهب الجميلة، لافتتاح النسخة التاسعة من ماراثون دهب الرياضي للجري، في نسخته التاسعة، هذا الحدث المُتميز الذي يُجسّد المكانة المرموقة التي تحتلها مصر على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات رياضية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة ورعاية الشباب لأنهم هم المحرك للأحداث.

و أن استضافة مصر لبطولات رياضية عالمية ضخمة، مثل بطولة العالم لكرة اليد وكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، ومؤخرا البطولة العربية العسكرية للفروسية، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهم بقوة في الترويج لمصر كوجهة سياحية رياضية مميزة.

ووجه وزير الشباب الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الحدث المميز، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في الماراثون، ومؤكدا استمرار دعم الرياضة والشباب المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رياضية رائدة.

