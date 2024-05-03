حجاج يحيون يوم الجمعة العظيمة في القدس.. فيديو

احتفل المسيحيون الأرثوذكس بيوم الجمعة العظيمة بمسيرة على طول طريق الآلام في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ويظهر في الفيديو عشرات الحجاج يحملون الصلبان الخشبية ويرتدون "تيجان الشوك" وهم يسيرون عبر المحطات الـ 14 من طريق الآلام (الطريق الذي سار فيه السيد المسيح من باب الأسباط إلى كنيسة القيامة حيث صُلب).

وقال قادر برامكي، وهو كاهن من الروم الأرثوذكس في القدس: "نحن نصلي اليوم وكل يوم لكي يحمي الله مسيحيي الأرض المقدسة ويحفظهم من كل شر، ومن كل حرب، ونصلي من أجل السلام".

واحتفل الروم الكاثوليك والطوائف البروتستانتية بعيد الفصح الشهر الماضي.

الجمعة العظيمة

والجمعة العظيمة وتعرف بعدة أسماء أخرى منها جمعة الآلام أو جُمُعَةُ الصَّلَبُوتِ أو الجمعة الحزينة هو يوم احتفال ديني بارز في المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العالم، يتم من خلاله استذكار صلب يسوع وموته في الجلجثة ودفنه، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون في يوم الجمعة السابقة له، وتتزامن في التوقيت الغربي مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

ومن الأسماء الأخرى التي تعرف بها هذه المناسبة هي الجمعة السوداء والجمعة الجيدة والجمعة المقدسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد الفصح. الأساس الاحتفالي لهذه المناسبة يرجع إلى الأناجيل إذ واستنادًا إلى يوحنا 42:19، فإن صلب يسوع تم على الأرجح يوم الجمعة، وقد فصلّت الأناجيل أخبار وتفاصيل القبض على يسوع ومحاكمته وتعذيبه وصلبه ومن ثم موته ودفنه التي تستذكر في هذا اليوم.

والأرجح أن الجمعة العظيمة كحدث تاريخي حدث في 3 أبريل 33م استنادًا إلى فصح اليهود - الذي صلب فيه يسوع حسب الإنجيل - من جهة، وحادثة إظلام السماء التي أشار إليها الإنجيل أيضًا من جهة ثانية ومجموعة أبحاث ودراسات متعددة أجريت في هذا الصدد. وتعتبر المناسبة يوم صوم إلزامي للمسيحيين، واللون التقليدي للإشارة إليها هو الأسود أو الأرجواني في التقليد السرياني والقبطي أو الأحمر في التقليد اللاتيني الروماني.

وهناك عدد من الأحداث الكتابية الواردة في العهد القديم والتي وجدها المسيحيون وآباء الكنيسة منذ الأجيال الأولى للمسيحية «صورة مسبقة عن مأساة الجمعة العظيمة»؛ يشمل ذلك بوجه الخصوص تضحية إبراهيم بابنه اسحق واستبدال الأضحية البشرية بالكبش؛ أما رواية الطوفان التي جددت فيها عن طرق نوح البشرية كلها، فهي بدورها خلفية للتجديد الذي سيجريه المسيح بموته وقيامته، وطقوس عيد الفصح اليهودي الواردة في توراة موسى لاسيّما ذبح الحمل «الكامل الذي لا عيب فيه» في سفر الخروج 12، هي صورة مسبقة للتكفير عن الإثم الذي تممه المسيح في سر الفداء، بل إن الفصح اليهودي القائم على الانتقال من العبودية إلى الحرية تممه المسيح روحيًا بموته وقيامته.

وقد أشاد سفر الرؤيا بالمسيح بوصفه «حمل الله» مستلهمًا من موسى وتوراته، ونوقشت القضية في مواضع أخرى من العهد الجديد ومنها الرسالة إلى أهل غلاطية والرسالة إلى العبرانيين.