حبس 3 تجار مخدرات بمحافظة أسوان

أمرت جهات التحقيق المختصة في أسوان، بحبس 3 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم فى أسوان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، نجحت في ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم “8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين» بحوزة 3 متهمين «لإثنين منهم معلومات جنائية”

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قطعة سلاح ناري وتنفيذ 700 حكم قضائي، تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

من جهة أخرى قررت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية حبس بائع خضروات هشم رأس عامل بسكين، في قرية بطرة مركز طلخا 4 أيام علي ذمة التحقيقات عقب ضبطه علي يد رجال المباحث.

حبس بائع خضروات هشم رأس عامل في الدقهلية

وتبين أن العامل أصيب بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واسترواح هوائي، وتم نقله المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو "محمود..ح"، 20 عاما، عامل مقيم قرية بطرة دائرة المركز مصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واسترواح هوائي "ادعاء تعد من آخرين " ولا يمكن استجوابه.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، وبسؤال شقيقه "إبراهيم.ش.ح"، 26 عاما، عامل ومقيم بذات القرية، اتهم المدعو "محمد.أ.م"، 29 عاما، بائع خضروات ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بآلة حادة "سكين" وإحداث مابه من إصابات لوجود خلافات مالية بينهما.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

محضر بالواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات