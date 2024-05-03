طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يشاركون في منتدى الثقافة القانونية

شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، في منتدى الثقافة القانونية بعنوان "دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"، والذي أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد محمد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة ومقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على مشاركة طلابها في مثل هذه المنتديات والفعاليات الثقافية، والتي تسهم في استثمار العنصر البشري المصري خاصةً الشباب، والذي تُوليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، كما تعمل على جذبِه ودعمه بكافة الأشكال، واستثمار طاقاته وقدراته الإبداعية إلى أقصى حد ممكن.

وأشاد رئيس جامعة سوهاج بوفد طلاب من أجل مصر والذي يمثل الجامعة المشاركين بالمنتدى والذين برهنوا على انهم شباب واعد لديهم المهارة والقدرة على إدارة مثل هذه الجلسات والمنتديات سواء بالجامعة أو خارجها



وأضاف الدكتور رابح رتيب عميد الكلية، أن تلك المنتدى بهدف الي نشر نوع من الثقافة القانونية ومناقشه دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وسط كوكبة من المتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان والإعلام وأساتذة القانون.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن فعاليات المنتدى تضمنت إصدار العدد الثاني من مجلة "ثقافة قانونية"، وتم عرض كتاب قانوني قراءة في كتاب فن القضاء، مشيراً إلى أنه تم إطلاق مسابقة أفضل بحث في مجالات ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشه دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

جدير بالذكر انه حضر المؤتمر كلاً من الدكتور جميل حليم حبيب عضو مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة، والدكتورة حنان يوسف عميدة كلية إعلام القرية الذكية بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، ورفعت فياض نائب رئيس تحرير الأخبار، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة، الدكتور محمد القدسي المدير العام الأسبق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.