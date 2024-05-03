كشفت تحريات مباحث القاهرة تفاصيل مقتل أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان، جراء مشاجرة نشبت بينه وبين أحد العاملين داخل مطعم في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

مقتل سوداني اقتحم مطعم بسكين في مدينة نصر

وأفادت التحريات بأنه بسؤال عمال المطعم أفادوا أن المتوفي كان في حالة سكر شديدة، واقتحم المطعم واعتدى على أحد العمال بداخله، ونشبت مشاجرة بينهما قام على إثرها العامل بطعن المتوفى بسكين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة وعرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه في الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت أمس الخميس بلاغا بوجود أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان مقتولا داخل مطعم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

ومن جهة اخرى أقدم شخص على إنهاء حياته شنقا داخل غرفته بالمنزل بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة؛ لمروره بأزمة نفسية.

شاب يتخلص من حياته شنقا بالمرج

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة مفاده انتحار شاب شنقا داخل غرفته بالمرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلي مكان البلاغ وتبين وفاة عاطل 35 عاما، وبسؤال والد المتوفي أفاد بأن نجله كان يعاني من أزمة نفسية، وتم إيداع الجثة لمشرحة المستشفى لعرض الجثة على الطب الشرعي لكشف ملابسات الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.