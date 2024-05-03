الجمعة 03 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

السعودية تحذر: منع دخول مكة المكرمة ممن لا يتوافر لديهم تصريح دخول

الأمن العام السعودي
الأمن العام السعودي

قال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه اعتبارا من غدٍ السبت الموافق 25 شوال 1445 أعلن الأمن العام السعودي بدء تنفيذ التعليمات المنظمة لموسم حج 2024/1445 التي تقضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة ، اعتبارا من يوم السبت 25 شوال 1445 الموافق 4 مايو 2024 .

 

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 وأضاف “حنفي”، في بيان له، يمنع من لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة ، على أنه سيتم أعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة ، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، أو تصريح عمرة ، أو تصريح حج من حيث أتوا .

 

وأختتم حنفي أنه في سياق متصل بدأت بالفعل المديرية العامة للجوازات بالسعودية بإستقبال إصدار تصاريح الدخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية السعودية (أبشر) وبوابة مقيم دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات ، وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة.

 

 ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعامل في المنشآت التي مقرها العاصمة المقدسة ، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام ( أجير) خلال موسم الحج .

 

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