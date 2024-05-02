السعودية تعلن تعليق الدراسة بسبب موجات الطقس السيئة

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول بعض التحذيرات لعدد من الدول العربية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، التي أعلنت استعدادها لموجات الطقس السيئ المتوقع حدوثها، والتي تسببت في اعلانات حالة الطوائ وتعليق الدراسة وإغلاق المدارس وبعض المؤسسات حفاظًا على سلامة المواطنين.



تداول بعض اللقطات المرتبطة بالأقمار الصناعية التي اظهرت وجود سحبا رعدية تحيط سماء مدينة الرياض السعودية وتغلق هذه السحب مساحة واسعة من المدن المجاورة ويطال وسط المنطقة الشرقية، ويشمل بذلك الدمام والخبر وحتى حوض الخليج العربي، ويتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية مما يؤدي إلى إرتفاع منسوب المياه.

إعلان المركز الوطني للأرصاد فى السعودية



وأعلن المركز الوطني للأرصاد فى السعودية، أمس الأربعاء، رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في بعض المناطق المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية فيها وهى: "القصيم، عسير، مكة المكرمة،الباحة، الجوف، جازان، والحدود الشمالية)، ومن المقرر أن تمتد حتى الحادية عشرة مساء.

وأفاض المرصد بحالة محافظات بكل منطقة متوقع تعرضها لهذا الوضع المناخي السئ، فيما توقعت الأرصاد أن تشهد الفترة ذاتها في محافظات آخرى سقوط أمطار وتأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة وإنعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية.

حالات التأهب في المملكة العربية السعودية

كانت هذه الحالة من التاهب نتيجة لما شهدته الرياض بعض المناطق فى المملكة، أمس، من سقوط أمطار قوية و الرعد والبرق التي غلفت سحب العاصمة السعودية، ونتج عن هذه الحالة رفع حالة الطوارئ التي نتجت عنها تعليق الدراسة فى مدارس الرياض والدمام والاحساء والقسيم والشرقية والخبر والظهران ونجران.

إعلان المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة



وكشف المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة المسجلة في مدن المملكة ومناطقها ، موضحا أن منطقة "شرورة" سجلت أعلى درجة حرارة 39 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط، وأن درجات الحرارة الكبرى وقت اعلان هذه النتيجة، في مكة المكرمة والخرج 36 درجة مئوية، وجدة وجازان والقنفذة 35 درجة، ووادي الدواسر وينبع 34 درجة، بينما جاءت درجات الحرارة الصغرى في السودة والتي احتلت أدنى القائمة بـ11 درجة، تليها أبها 15 درجة، والطائف 16 درجة مئوية، وكانت كل من الدمام وعرعر والطائف والأحساء والوجه والسودة قد سجلت أعلى نسبة رطوبة تصل نحو 95%.