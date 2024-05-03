ضوابط الاستفادة من مهلة الشهر لدفع الوديعة للمسجلين في مبادرة السيارات

لمن واجهوا عوائق في إتمام التحويلات

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضوابط القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بناء علي طلب وزارة الهجرة، بإتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين في الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بالدول التي يوجد بها معوقات لإتمام عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية، أو ممن تعاني دول إقامتهم من ظروف دولية أو نزاعات بأن يتمكنوا من استكمال باقي إجراءات التحويل.

وقالت السغيرة سها جندي، إنه لابد من أن يكون المصري بالخارج قد أتم عملية التسجيل على "تطبيق السيارات" قبل انتهاء موعد المبادرة، وصدر له رقم تسجيل يشتمل على بياناته.

وأضافت السفيرة سها جندي، أولاً: أنه في حالة إقامة المصري بالخارج من المسجلين على تطبيق السيارات، في واحدة من الدول المشار إليها، فإنه يتحتم عليه تسجيل شكوى على التطبيق باحدى الطرق التالية:-



إما عن طريق الخط الساخن أو عن طريق الإيميل الرسمى على التطبيق، أو بأن يقوم بإرسال كافة البيانات التالية: الاسم- رقم التسجيل على التطبيق- رقم الشكوى- بلد الاقامة - عائق التحويل" إلى وزارة الهجرة، بأي وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الصفحة الرسمية للوزارة، عبر الرابط التالي:



‏https://www.facebook.com/Moemigegy?mibextid=ZbWKwL

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة ستقوم بدورها من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القانون بتحديد البدائل والحلول المناسبة لكل مصري بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق، وواجهتهم عوائق في التحويل البنكي، كل حالة على حدة، وفقاً لخصوصية الحالة ووضعها، وحسب ما يتناسب والدولة التي يقيم بها بالخارج.

إجراءات التحويل لربط الوديعة الدولارية

وأكدت وزيرة الهجرة، ثانياً: على صعيد آخر، أن كل من أثبت جدية وقام بالتسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، ولم يستكمل إجراءات التحويل لربط الوديعة الدولارية، من حقه الاستفادة من فترة السماح التي أقرها مجلس الوزراء والتي تبدأ من تاريخ انتهاء المبادرة ولمدة شهر، للانتهاء من تلك الإجراءات وسداد كامل القيمة المستحقة قبل انتهاء فترة السماح المحددة للاستفادة من المبادرة.

خدمة المصريين بالخارج

وأكدت وزيرة الهجرة أننا لن نألو جهدا في خدمة المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، والعمل على تقديم الخدمات المتكاملة لهم، وهو ما تسعى وزارة الهجرة دائما إلى تنفيذه ضمن استراتيجيتها لربط المصريين بالخارج بالوطن، وتحقيق كل ما يصب في صالحهم وصالح الوطن.

جاء ذلك ردا على ما ورد من عدد كبير من المصريين بالخارج عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة ومجموعات التواصل.