حبس مستريحة الشقق ببني سويف

قررت النيابة العامة حبس “مستريحة بني سويف” 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتمليكهم وحدات سكنية.

وكان قسم شرطة بنى سويف تلقى بلاغ من 10 أشخاص، محددين بتضررهم من مالكة مصنع للملابس والمفروشات - مقيمة بدائرة القسم؛ لقيامها بالنصب عليهم والتحصيل منهم على مبالغ مالية، وإيهامهم بتمليكهم وحدات سكنية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تف بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ومن جهة اخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 24 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم) تحرر محضر بالواقعة وتلت النيابة التحقيق.

احتكار الخبز

يأتي ذلك ستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي سياق منفصل تنظر المحكمة المختصة، غدًا السبت، محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبارًا كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها/ نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.