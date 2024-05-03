"تجارية القاهرة" تشيد بتعاون مؤسسات الدولة العامة والخاصة لزيادة الخدمات المجتمعية

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية علي أهمية زيادة تعاون المؤسسات العامة والخاصة بالدولة لزيادة الدور المجتمعي وتوفير خدمات مجتمعية متنوعة للمواطنين.

حياة كريمة



وكانت محافظة القاهرة قد كرمت عدد من مؤسسات الدولة العاملة فى خدمة المجتمع والتى تتعاون مع المحافظة فى رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من بينها مؤسسة" ال عشري للتنمية المجتمعية "

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافة تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لتكريم 42 طالبا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك بالتعاون مع مديريتى التربية والتعليم، والأوقاف بديوان عام المحافظة.



وإستلم شهادة التكريم نيابة عن أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعة العشري ورئيس مجلس إدارة "مؤسسة ال عشري للتنمية المجتمعية"، وليد مختار المستشار القانوني لمؤسسة " ال عشري لتنمية المجتمع"

وشدد أيمن العشري علي أهمية الدور المجتمعي للمؤسسات الخاصة طوال العام مع تكثيفة خلال المواسم مثل شهر رمضان المبارك.



وأشاد "العشري" بزيادة التعاون بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة من أجل تقديم خدمات مجتمعية تفيد المواطن قائلا " هذا الامر نحرص عليه في مجموعة العشري " وعلي إنه يزداد مع مرور الوقت.

ووجه "العشري" الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي تكريم "مؤسسة ال عشري للتنمية المجتمعية" وعلي التعاون الذي ينتج عنه خدمات تفيد أهالينا في المناطق المختلفة.



وشهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية نائبًا عن محافظ القاهرة، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والشيخ خالد صلاح الدين مدير مديرية الأوقاف ، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم ، ود.سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة.