رئيس جامعة الإسكندرية يشهد انطلاق مارثون "صحتنا في كوكبنا"

نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

انطلق صباح اليوم مسابقة ماراثون جري للطلبة والطالبات تحت شعار "صحتنا في كوكبنا" والذى نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وذلك بمشاركة ٣ جامعات مصرية وهم جامعة الإسكندرية برئاسة الاستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية "الجامعة المستضيفة" ؛ و جامعة مطروح ؛ و جامعة دمنهور بالتنسيق مع شركة سانوفى للأدوية الشركة الراعية للحدث وبمشاركة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة السيد اللواء هشام لطفي المدير العام للهيئة ومديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الاستاذة الدكتورة غادة ندا -وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و يهدف الماراثون الى رفع الوعي البيئي لدى الطلاب بمشاركة عدد ٢٠٠ طالب وطالبة لدى الـ٣ جامعات.



أمام كوبري ستانلي

انطلق المارثون في تمام الساعة التاسعة صباحاً من امام كوبري ستانلي مرورا بكورنيش الإسكندرية و حتى نقطة النهاية امام مبنى الجامعة بالشاطبي وخلال فعاليات المارثون تواجد ممثلي الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة فى نقطة البداية و نقطة النهاية لتقديم المياه والعصائر والخدمات الطبية بمشاركة مديرية الصحة المسئولة عن التأمين الصحي للمتسابقين.



جوائز من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

حصد أصحاب المراكز الأولى من المسابقة على جوائز من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة سلمها لهم السيد اللواء هشام لطفي المدير العام للهيئة

والجوائز هي جوائز سياحية للمركز الأول بنين والأول بنات وشهادات تقدير للمركز الثاني والثالث بنين والثاني والثالث بنات.

والفائزين بالمسابقة هم المركز الاول (بنين ) الطالب محمد محي الدين - كلية أداب و المركز الاول ( بنات ) الطالبة رودينا محمد كلية تربية رياضية ، و المركز الثاني (بنين ) الطالب عمر محمد - كلية تربية رياضية

و المركز الثاني ( بنات ) الطالبة / منال احمد - كلية تربية رياضية، و المركز الثالث (بنين ) الطالب / يوسف خميس كلية تربية رياضية ، و المركز الثالث ( بنات ) الطالبة عفت عباس كلية تربية رياضية .

كما منحت شركة سانوفي الراعية للماراثون 20 دراجة هوائية لاول ١٠ مراكز طلبة و اول ١٠ مراكز طالبات.

جاء ذلك بحضور محمد مصطفي مدير التدريب والتوعية بوزارة البيئة ومندوب من مكتب وزيرة البيئة والدكتورة هالة ابراهيم - مدير عام الازمات و الكوارث بوزارة البيئة ،والسادة ممثلي شركة سانوفي الدكتور عبد الوهاب محمد والدكتورة فرح محسن، والسادة ممثلي الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

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