عاجل| الحوثيون يعلنون تصعيد عملياتهم للمرحلة الرابعة واستهداف كافة السفن المخترقة

قال العميد يحي سريع قاسم، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" إنهم قرروا بدء مرحلة استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية، والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا.

وأضاف في بيان نشره عبر حسابه قبل قليل: تتابع القوات اليمنية تطوراتِ المعركة في قطاع غزة من استمرار للعدوان الإسرائيلي والأمريكي والتحضير لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية تستهدف مِنطقة رفح، وكذلك نتابعُ العرض المطروح على المقاومة والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار.

وتابع: تنفيذاً لتوجيهات القائد عبدِالملك بدر الدينِ الحوثي، في الانتصارِ لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات المقاومة الشعبِ الفلسطيني المظلوم، ومع تعنت العدو الإسرائيلي والأمريكي فإن القوات اليمنية وبعون الله تعالى تعلن بَدء تنفيذ المرحلة الرابعة منَ التصعيد وفي السطور التالية أبرز نقاطها:

نتابع تطورات العدوان الإسرائيلي والأمريكي والتحضير الجدي لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية ضد منطقة رفح

نتابع العرض المطروح على المقاومة والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار

إذا اتجه العدو الإسرائيلي لشن عملية عسكرية عدوانية على رفح فسنفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد، والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت

نعلن بعون الله بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد تنفيذا لتوجيهات القائد في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني

سنمنع جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال من المرور في منطقة عملياتنا بغض النظر عن وجهتها

لن نتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة