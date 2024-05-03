أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية ، تولي الدكتور أحمد حسان مديرا لمستشفى الرمد بالكمصورة، وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المستشفى.

وتم تكليف الدكتور أحمد حسان ، مديرا لمستشفى لمستشفى الرمد بالكمصورة ، خلفا للدكتورة عبيرعبدالقادر ، مديرمستشفى الرمد بالكمصورة .

.وهنأ الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور أحمد حسان ، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد، موجهاً الشكر للدكتورة عبيرعبد القادر، مدير المستشفى السابق على ما قدمته من جهد كبير في تطوير المستشفى، متمنياً لها التوفيق في مسيرتها القادمة.

وجث الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية العاملين بالمستشفى علي ضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل، والتعاون؛ ووفق خطة، ورؤية مستقبلية؛ لتطوير المستشفيات ، والتي تعمل بالتوازي مع خطط، ورؤية الدولة المصرية؛ في تحسين المنظومة الطبية في مصر وخدمة أهلنا بمحافظة الدقهلية.