نائب نقيب الصحفيين بفلسطين يكشف ضريبة فضح جرائم الاحتلال: 140 شهيدا (فيديو)

طالب نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، الدكتور تحسين الأسطل، بمحاسبة كل مرتكبي عمليات القتل والإبادة بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه يوجد حالة من الصمت والعجز عند المنظمات الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في غزة، ولا أحد يتحدث.

وأكد استشهاد نحو 140 صحفيا و33 عائلة لصحفيين دمرت منازلهم فوق رؤوسهم بقطاع غزة منذ بدء العدوان، بسبب نقلهم حقيقة الانتهاكات الصهيونية في غزة.

وأشار إلى أن الصحفي الفلسطيني يعمل بظروف قاسية وفي غاية الخطورة جراء العدوان الإسرائيلي، موضحًا أن الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم يتعرضون لاستهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: “95% من الصحفيين في غزة نزحوا من منازلهم بعد تدميرها وقصف مؤسساتهم، إضافة إلى أن الاحتلال محا 4 مدن في قطاع غزة خلال قصفه المتواصل”.

مراسلون بلا حدود تحذر من تزايد الضغوط على الصحفيين

وفي سياق متصل، حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ضمن تقرير، نشر اليوم الجمعة، من "تزايد الضغوط السياسية على الصحافة في العالم في حين أن نصف سكان العالم معنيون بانتخابات خلال السنة الراهنة".

وأظهر تقرير المنظمة في تصنيفها "لحرية الصحافة للعام 2024" أن "ظروف ممارسة مهنة الصحافة سيئة في ثلاثة أرباع دول العالم".

ونددت المنظمة غير الحكومية، خصوصا في تقريرها: "بغياب واضح للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لإنفاذ المبادئ المتعلقة بحماية الصحفيين".

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 صحفي فلسطيني، علما أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم بإطار قيامهم بعملهم".

وعلى نطاق أوسع، يظهر تقرير العام 2024 "حماية أقل للصحفيين من جانب الدول لا بل أن بعضها يضطلع بدور نشط في التضليل".

ولاحظت المنظمة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس: "تدهورا مقلقا في دعم واحترام استقلالية وسائل الإعلام، في حين أن عام 2024 هو أكبر عام انتخابي في التاريخ على صعيد العالم".