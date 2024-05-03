هندسة قناة السويس للأبحاث الفائزة بالمؤتمر السنوى

اعلن الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة جامعة قناة السويس فوز 3 من الباحثين في المؤتمر العلمي للبحوث التطبيقية بكلية الهندسة بجامعة القناة من إجمالي 200 باحث وباحثة شاركوا في المؤتمر والذي عُقد تحت عنوان: " الواقع الهندسي بين الطموح والتطبيق".

فاز بالمركز الأول المهندس محمد سعد مصطفى قسم الهندسة الميكانيكية، وبالمركز الثاني المهندسة آية محمد قسم الهندسة المدنية، ثم جاء في المركز الثالث المهندس محمد عبد العاطي بركات قسم الهندسة الميكانيكية.

وقال الدكتور أسامة نصار وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر أن عدد الأبحاث المتقدمة بلغ 15 بحث، فيما شارك بالمؤتمر 200 باحث وباحثة.

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الهدف الأساسي لعقد مؤتمرات الدراسات العليا والبحوث التطبيقية على مستوى جميع كليات الجامعة هو توجيه الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم للدراسات العليا وتقديم الأبحاث التي تتوصل إلـى حلول إيجابية في المجالات المختلفة، وتشجيع الباحثين لإنتاج نوعية متميزة مـن الأبحاث الجماعية فـي التخصصات المختلفة يتم عرضها في المؤتمرات العلمية ـ المحلية، الإقليمية، والدولية.

كما شهد المؤتمر كوكبه من أساتذة كلية الهندسة تضم الدكتور محمد محمدين رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشؤون الهندسية، ووكلاء كلية الهندسة، والسادة رؤساء الأقسام العلمية.

وقال الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

أن مؤتمرات الدراسات العليا تسعى إلى إعداد الكوادر المؤهلة بمهارات البحث العلمي والكفاءة فـي استخدام تلك المهارات للتعرف علـى المشكلات المجتمعية، و

توفير البيئة الضرورية لأعضاء هيئة التدريس لاكتساب القدرات والمهارات المهنية،وتعزيز التميـز بتقديم أفضـل الإمكانيات ( المادية و البشرية ) لأعضاء هيئة التدريس لإجراء البحوث والدراسات الإبداعية كلا في مجاله، و زيادة التأكيد والتوسع في البحوث التطبيقية والنظرية لمرحلة ما بعد التخرج.