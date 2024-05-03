ضبط 6 أشخاص في مشاجرة بسبب مسقى مائي بسوهاج

شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بسبب مسقى مائي بين الأرض الزراعية نتج عنه إصابة مزارع ونجله بجروح رضية بفروة الرأس طرف أول وإصابة ثلاث مزارعين آخرين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم طرف ثان جميعهم يقيمون بذات الناحية وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وجرى تحويل المصابين تحويل المصابين لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين كلٍ من طرف أول "علي . م . م . ا" 57 سنة مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس ونجليه "مصطفى . ع . م . م" 18 سنة طالب مُصابًا بجرح رضي بفروة الرأس و"خالد . ع . م . م" 17 سنة طالب .





وطرف ثانٍ كلٍ من "عز الدين . ف . ن . م" 38 سنة مزارع مصابًا بكدمة بالساق اليسرى ونجلي عمومته "محمد . ا . ن" 29 سنة مزارع مصابًا بكدمة بالساق اليسرى و"فتحي . ا . م . ن" 28 سنة مزارع مُصابًا بجرح رضي بفروة الرأس الطرفان يقيمان بذات الناحية.





تمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج وعُثر بحوزة المصاب الأول من الطرف الأول على طبنجة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلٍ منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المُشار إليها وقيام الأول من الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلاف على مسقى مائي بين أرضهم الزراعية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع في منزل مكون من طابق واحد بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي نتج بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وامتدت النيران إلى منزل آخر مجاور له نتج عنه إحتراق منقولات المنزلين دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغا بنشوب حريق بأحد المنازل وامتداد النيران لمنزل مجاور له بدائرة المركز دون حدوث إصابات .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق منزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بإفلاق النخيل ملك "عبد الباسط . د . م . س" 48 سنة مزارع يقيم بذات الناحية وامتدت النيران لمنزل مجاور بذات المكونات ملك "حسين . ع . م . ع" 51 سنة مزارع يقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة .

انحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل وبسؤال مالكي المنزلين قررا بمضمون ما سبق وأضافا أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .