جلسات أفلام بمركز شباب شنبارة الميمونة

واصلت إندية السكان بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة؛ تنفيذ أنشطة وفاعليات أندية السكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه، وذلك بعمل جلسات أفلام مع المشاركين لتنمية مهاراتهم وتوسيع قاعدة المعارف الخاصة بهم بقضايا السكان والتى نفذت بمركز شباب شنبارة الميمونة التابع شباب الزقازيق غرب.

وأفادت الدكتورة فاطمة رجب منسق السكان بالمديرية، بأن القائمين على تنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي تم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع، كما قام بالتدريب اليوم ياسمين حمدى المدرب المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة، حيث دارت محاور اليوم عن تنظيم الأسرة والفرق بين تنظيم الأسرة، وتحديد النسل ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال الجلسات الأفلام.

وأشارت إلى أن جلسات الأفلام تشتمل عرض فيلم يناقش موضوع الجلسة، ويقوم المدرب بمناقشة المستفيدين فيه فى إطار تفاعلي معهم.

ويستمر مشروع رفع الوعي بقضايا السكان في تقديم مجموعة من الجلسات التفاعلية والفاعليات الرياضية، وجلسات الافلام بأندية السكان، يهدف التدريب على رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، من: «صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الاسرة، ختان الاناث» وغيرها من القضايا المجتمعية ضمن خطة أندية السكان.

وفي سياق متصل،تُجري إدارة الشباب والهيئات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مرحلة الانتقاء الخاص بمنتخب الشرقية لكرة القدم، والذي يأتي في إطار للاستعداد لمرحلة دوري المنتخبات ضمن النسخة العاشرة بدوري مراكز الشباب «توتال اينيرجز».

وتُنفذ اجراءات الانتقاء من خلال الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب، والدكتور وسام فاروق بالإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

وقد أجريت ثالث أيام الانتقاء الخاص بمنتخب الشرقية لكرة القدم، والذي شارك به العديد من لاعبي كرة القدم المشاركين بدوري مراكز الشباب، بحضور كابتن طارق عمر مدرب عام،

كابتن شادي وأحمد الإنشاصي منسقي الدوري وإداري المنتخب.