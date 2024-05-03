بالإنفوجراف والفيديو.. حصاد وزارة الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٩٣ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٦ ابريل وحتى ٢ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة " أكساد " والتي تم عقدها في العاصمة السعودية الرياض، كذلك لقاءه بالمهندس عبدالرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية.

فيما كان القصير، قد استقبل بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة "سيرجي ترينتيف" سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

وخلال هذا الاسبوع أيضا استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء والذي يوافق 25 أبريل من كل عام، كما شاركت الوزارة في اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والمنعقد حاليا في العاصمة الموريتانية نواكشوط بوفد رسمى يتكون من الدكتور عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعة والدكتور سامي أبو رجب المنسق التنفيذي وممثل الوزارة لدى المرصد، كما نظمت الوزارة، يوم حصاد لحقول القمح المنزرعة بالاساليب الحديثة والموفرة للمياه وعالية الإنتاجية في محافظة الدقهلية.

بينما تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية محطة بحوث الإسماعيلية، حيث تفقد برنامج الخضر وبرنامج تقاوي البصل والزيتون والصوب الزراعية والأصول التابعة للمحطة وكذلك لقاء الباحثين والعاملين بها، كما واصلت الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية، تقديم خدماتها بكثافة للمزارعين بمحافظة شمال سيناء، خاصة في مراكز العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد؛ تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء

وعقد الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماع مع الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقه الذريه والوفد المرافق له وذلك في إطار التعاون بين بحوث الصحراء وهيئة الطاقه الذرية، كما تفقدت لحنة من من الادارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زراعات ومشاتل الخضر بمحافظة الغربية، للوقوف على حالة الزراعات، ومتابعة أعمال التراخيص، وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

واختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، فعاليات حملة القوافل البيطرية المجانية، والتي تم اطلاقها في محافظة سوهاج بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث قدمت حوالي 2000 خدمه بيطرية لصغار المربين، كذلك قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحه الآفات بزيارة لمحافظة دمياط وذلك ضمن برنامج الزيارات الذي تم اعداده لمتابعه اعمال المكافحة والوقوف على الحالة العامة للزراعات.

كما نظم الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة احتفالية في الاقصر لحصاد احد حقول القمح المشاركة فى مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة والتى تم زراعتها بأساليب وطرق الزراعة الحديثة، كذلك استقبل معهد بحوث البساتين الخبير الكوري "ليم يونج" من جامعة كانجوون والوفد المرافق له ممثلة لبعض شركات القطاع الخاص بكوريا الجنوبية في إطار التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية.

وخلال هذا الاسبوع أيضا نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورشة عمل تفاعلية لأعضاء المجلس حول المواد والأدوات الملامسة للأغذية بمشاركة هئية سلامة الغذاء وبحضور أكثر من ٣٠ شركة منتجة ومصدرة للخضر والفاكهة الطازجة والمصنعة وشركات تصنيع غذائي، وبلغ اجمالي عدد العينات التي تم استلامها خلال هذا الاسبوع حوالي ٧٢٠٠ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

https://www.facebook.com/100063487796276/posts/963676979091