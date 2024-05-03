انتقاء منتخب الشرقية لكرة القدم استعدادً للتصفيات النهائية بدوري مراكز الشباب

تُجري إدارة الشباب والهيئات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مرحلة الانتقاء الخاص بمنتخب الشرقية لكرة القدم، والذي يأتي في إطار للاستعداد لمرحلة دوري المنتخبات ضمن النسخة العاشرة بدوري مراكز الشباب «توتال اينيرجز».

وتُنفذ اجراءات الانتقاء من خلال الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب، والدكتور وسام فاروق بالإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

وقد أجريت ثالث أيام الانتقاء الخاص بمنتخب الشرقية لكرة القدم، والذي شارك به العديد من لاعبي كرة القدم المشاركين بدوري مراكز الشباب، بحضور كابتن طارق عمر مدرب عام، كابتن شادي وأحمد الإنشاصي منسقي الدوري وإداري المنتخب.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة استعدت لتنظيم ثالث جولات احتفالية "يوم الشرقية " تحت رعاية وزارة السياحة والأثار ومحافظة الشرقية والهيئة العامة لتنشيط السياحة بميدان طلعت حرب بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق صباح يوم الأحد الموافق 5 / 5 /2024، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والهيئة العامة لقصور الثقافة ونقابة الفنانين التشكيلين ومؤسسة الفن والحياة، وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بمحافظة الشرقية، وما تشتهر به من موارد سياحية، وتنوع في الفنون الشعبية والحرف التراثية.

وأوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أن احتفالية "يوم الشرقية" تحت رعاية محافظة الشرقية و وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة تتضمن: معرض يوم الشرقية للمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية بمشاركة عدد 17 حرفي من المسجلين بأيادى مصر الشرقية، وذلك بالاشتراك مع لجنة شئون ذوى الهمم ووحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.

وسيتضمن يوم الشرقية تنظيم معرض للفنون التشكيلية يضم (لوحات فنية، صور فوتوغرافية، منحوتات) لعدد 25 فنان تشكيلي من القاهرة والأسكندرية تعبر عن أهم المعالم والأماكن السياحية والشخصيات بالمحافظة، بالإضافة لتواجد ورشة حية للرسم بالإشتراك مع نقابة الفنانين التشكيلين ومؤسسة الفن والحياة، وتنظيم عروض فنية للفنون التراثية المميزة للمحافظة تقدمها فرقة الشرقية للفنون الشعبية بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة تتضمن عرض لراقصي التنورة، فضلاً عن عرض للمواهب الموسيقية بمحافظة الشرقية.

وأوضحت بأنه سيتم تخصيص قسم بالمعرض للتنشيط والترويج السياحى للمقاصد السياحية بمحافظة الشرقية، وتسويق برنامج رحلات لزيارة (نقطة مسار العائلة المقدسة، قرية القراموص، برك الصيد، المباني ذات الطراز المعمارى الموجودة بالمحافظة).