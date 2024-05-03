إزالة 18حالة تعدٍ بالشرقية على الأراضي الزراعية في اليوم العاشر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 18 حالة تعدي بمساحة 2317 متر مباني و11 حالة تعدي بمساحة 7 فدان و23 قيراط و20 سهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها؛ لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ ١٩ ألف و ٢١٢ مشروع، ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليار و ٢١٨ مليون و ٩٣٣ جنيه، وتوفير ٥٦ الف و ٣٢١ فرصة عمل للشباب، منذ إنطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٤م.

أكد المحافظ ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات، وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين، والحد من البطالة، فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٣١ مشروع بقيمة ٣٩٣ مليون و ١٢٣ ألف و ٤١٦ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧٧٠ مشروع بقيمة ٣٧٣ مليون و ٤٥١ ألف و ٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٣٧ مشروع بقيمة ٣٥١ مليون و ٧٣١ ألف جنيه و ٢٥٠جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين، للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.