تفاصيل حفل نجوى كرم في دبي

تستعد المطربة نجوى كرم، لاحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا اليوم، الجمعة، فى دبى، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من جمهورها ومتابعوها.

تقدم نجوى كرم، لجمهورها خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال نجوى كرم

ويشار إلى أن طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم، مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما" وتضمن 7 أغنيات، وكانت صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

بينما الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

بالإضافة إلى أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

والأغنية السابعة والأخيرة في الألبوم جاءت بعنوان "مغرومة بحالي"، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.

معلومات عن المطربة نجوى كرم

تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي، ولدت لعائلة مارونية. بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين.

في عام 1985 شاركت في برنامج «ليالي لبنان» وحصلت على الميدالية الذهبية، كما أطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992 الذي حقق نجاحا كبيرًا.

وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة، أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري عليها لقب شمس الأغنية اللبنانية.