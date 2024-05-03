الخارجية الفلسطينية تعلق على قرار اعتراف "ترينيداد وتوباغو" رسميًا بفلسطين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو، الاعتراف بدولة فلسطين واعتبرتها "خطوة مهمة ومنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "اعتراف ترينيداد وتوباغو، بدولة فلسطين، خطوة مهمة تسهم في دعم الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ورحبت بالبيان الذي صدر عن "حكومة ترينيداد وتوباغو، في الإعلان عن قرارها والتي أكدت خلاله أهمية الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وأن يعيش في دولته المستقلة بحرية وأمن وأمان، وبأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة".

ودعت الوزارة مجددًا دول العالم كافة "التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت تأكيدًا على إصرار المجتمع الدولي على إنهاء المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة كافة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وانضمت جمهورية ترينيداد وتوباغو إلى كل من جامايكا وباربادوس في الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وذلك في قرار اتخذته الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء في ترينيداد.

عباس يشيد بموقف ترينيداد وتوباغو ويدعو الدول للوقوف عند مسئوليتها تجاه فلسطين:

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين، وثمن عاليا مساهمتها في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.

وأكد أن جمهورية ترينيداد وتوباغو دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجًا لهذه المواقف واتّساقًا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.

وقال: إن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقًا راسخًا ومعترفًا به بموجب القانون الدولي، وإذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لشعوب الأرض كافة.

وأشاد الرئيس بالجهود المبذولة من وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى حوض الكاريبي ومندوبية دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بنيويورك.



