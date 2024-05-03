موعد مباراة الأهلي والجونة غدًا بالدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره فريق الجونة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المقرر لها ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا..

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 24 نقطة جمعها من خوض 12 مباراة فقط، فيما يتواجد الجونة في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة الأهلى أمام الجونة بالدوري المصري:

يواجه الأهلى نظيره الجونة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والجونة فى الدوري:

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والجونة في الدوري المصري، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

وكان المارد الأحمر حقق فوزًا مهمًا على نظيره فريق الإسماعيلي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة دوري Nile.



ويذكر أن الأهلي أدى تدريباته مساء أمس الخميس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة الجونة بالدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن مباراة الجونة المقبلة.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي تدريبات استشفائية ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏

واستكمل باقي اللاعبين المران الذي اشتمل على جزء بدني وتنفيذ الجوانب الفنية ‏والخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.‏