رفح على حافة الكارثة.. ظروف إنسانية مزرية وانتشار للأمراض والأوبئة (فيديو)

يعاني النازحون في مخيم رفح من ظروف إنسانية مزرية، حيث يفتقرون إلى الصرف الصحي ومياه الشرب.

وتشير العائلات النازحة إلى زيادة انتشار الأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

وقالت إيناس الزاد، وفقا لقناة"يورونيوز" وهي امرأة نازحة من مدينة غزة، لوكالة أسوشيتد برس: "أطفالنا مرضى طوال الوقت بسبب القمامة الملقاة في كل مكان".



وحذر خبراء الأمم المتحدة من كارثة صحية تلوح في الأفق بسبب النقص الحاد في مياه الشرب والصرف الصحي.

وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن عشرات الآلاف من حالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والإسهال والجدري المائي والطفح الجلدي والتهاب السحايا في المخيمات المكتظة بالنازحين.



وقال البروفيسور وائل الدليمي، أستاذ الصحة العامة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "إن نقص المياه والصرف الصحي وارتفاع درجات الحرارة ونقص الكهرباء والمطهرات وصفة لكارثة طبية".

ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء، تعتبر رفح واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في قطاع غزة، حيث يعيش حوالي 1.1 مليون فلسطيني في مساحة 63.1 كم2.

استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف جديد لمنازل رفح

واستشهد فجر اليوم الجمعة عدد من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح، جنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الزهور بمدينة رفح، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالقرب من خيام النازحين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، فيما أصيب تسعة مواطنين في قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى استشهاد 34596 مواطنا، وإصابة77816 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم في ظل صمت مخزي واتهامات لدولة الاحتلال الإسرائيلي بالتخطيط لارتكاب إبادة جماعية بهدف تهجير سكان القطاع والاستيلاء على الأرض في مسلسل مأساوي مستمر منذ 1948.