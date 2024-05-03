الين يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام

سجل سعر الين الياباني ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي ليسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام، خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-5-2024، مدعوما بما يُعتقد أنه تدخل حكومي إبعاد العملة اليابانية عن أدنى مستوياتها في 34 عاما وهو ما ضغط على الدولار صوب التراجع.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى خلال يوم عند 152.75 للدولار في التعاملات الآسيوية ومن المتوقع أن يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.5 بالمئة، وهي الأعلى منذ ديسمبر 2022. وارتفعت العملة اليابانية 0.4 بالمئة في أحدث التداولات إلى 152.97 للدولار.

ويترقب المتعاملون أي تقلبات ضخمة أخرى قد يشهدها الين إثر شكوك بأن طوكيو تدخلت لدعم عملتها هذا الأسبوع بما يصل إلى 9.16 تريليون ين (59.8 مليار دولار)، كما تشير بيانات بنك اليابان المركزي.

وارتفعت قيمة العملة اليابانية بنحو ثمانية ين مقابل الدولار منذ بداية أسبوع التداولات الجاري، عندما انخفض لأول مرة دون مستوى حرج بلغ 160 ينا للدولار والذي قال البعض إنه قد يكون الحد الذي تتدخل فيه السلطات. وارتفعت قيمة العملة اليابانية بنحو ثمانية ين مقابل الدولار منذ بداية أسبوع التداولات الجاري، عندما انخفض لأول مرة دون مستوى حرج بلغ 160 ينا للدولار والذي قال البعض إنه قد يكون الحد الذي تتدخل فيه السلطات.

وفي ما يخص الدولار، سجلت العملة الأميركية خسائر مقابل معظم نظرائها وتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ما يقرب من شهرين، ويرجع ذلك جزئيا إلى الارتفاع الحاد في الين خلال الأسبوع.

ويترقب المتداولون حاليا صدور بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق الجمعة والتي من شأنها التأثير على التحركات التالية للدولار.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع إن الخطوة التالية للبنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة من المرجح أن تكون خفضها، وليس رفعها كما يخشى البعض.

وارتفع اليورو بنسبة 0.08 بالمئة وسجل في أحدث تعاملات 1.0733 دولار ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 0.4 بالمئة. وصعد الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2551 دولار ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بأكثر من 0.4 بالمئة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، بنحو 0.06 بالمئة إلى 105.24. ويواجه الدولار صعوبة في استعادة مسار الصعود بعد تعليقات المركزي الأمريكي الأقل ميلا إلى التشديد بعكس المتوقع.

ويتجه مؤشر الدولار إلى خسارة 0.8 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس.

وزاد الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.6575 دولار أميركي وفي طريقه لتحقيق مكاسب تزيد عن 0.6 بالمئة في الأسبوع.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.59695 دولار أميركي ويتحرك نحو مكسب أسبوعي نسبته 0.5 بالمئة.