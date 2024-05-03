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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غزلان مولا: مشاركتنا الأولى بالبطولة جيدة.. والأهلي ينظم نسخة استثنائية

غزلان مولا
غزلان مولا

قالت غزلان مولا، لاعبة ناصرية شباب بجاية الجزائري للكرة الطائرة «سيدات»، إن فريقها نجح في الظهور بشكل جيد خلال مشاركته الأولى تاريخيا بالبطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي الأهلي.

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وأوضحت أن الفريق اكتسب خبرات كبيرة من المشاركة في النسخة الحالية بالبطولة، وواجه فرقا قوية في ظل تطور المستويات بإفريقيا، وسيسعى للاستفادة من هذا الاحتكاك القاري الأول لتحقيق نتائج أفضل في النسخ المقبلة.
وأضافت غزلان أن فريق الأهلي يأتي دائما على رأس قائمة الفرق المرشحة للفوز بالألقاب الإفريقية؛ نظرا لما يتمتع به من جماهيرية كبيرة، كما يضم محترفة على أعلى مستوى بجانب اللاعبات المتميزات بالفريق.
واختتمت اللاعبة الجزائرية تصريحاتها بالإشارة إلى حسن تنظيم الأهلي للبطولة كنسخة استثنائية، وأن كل الأمور تسير بشكل جيد على المستوى التنظيمي وسهولة الانتقال بين مقر البعثة والنادي، وهو ما يوفر كل سبل الراحة للفرق المشاركة.

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