اجتماع موسع للموجهين الأوائل للمواد الدراسية

ترأس الدكتور وائل النجمى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، اجتماع الموجهين الأوائل لجميع المواد الدراسية والأنشطة التربوية ومديرى ادارات تنسيق المراحل الأبتدائية والاعدادية والثانوية بادارات كل من (فرشوط - الوقف-قفط-نقاده) ، وذلك لمناقشة الأستعدادت لأمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024م.

جاء ذلك بحضور حمدى بخيت مدير إدارة تنسيق التعليم الأبتدائي وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

و أكد مدير عام التعليم العام على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارة والتعليمات والنشرات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، واتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لإعمال سير الامتحانات لضمان سرية الامتحانات.

وشدد على وضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن.

كما شدد على ضرورة الاستماع الجيد للمشكلات التى قد تؤرق المعلمين ووضع الحلول المناسبة لها على الفور بما يتوافق مع ضمان حسن سير العمل.

على صعيدا منفصل، ترأس حسام حمودة السكرتير العام، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان، وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" لحل القضية السكانية، بحضور الدكتور ماهر على وكيل وزارة الاوقاف، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، و سلوى عبد المعطى شمروخ مدير فرع المجلس القومى للسكان بقنا ، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا ، وممثل عن الكنيسة ، والدكتور يوسف رجب مدير مركز إعلام قنا و ماجدة شرقاوى مدير مجمع اعلام نجع حمادى ، و رمضان الصغير مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا ، وعدد من روؤساء الوحدات المحلية للمدن .

ومن جانبه أكد السكرتير العام لمحافظة قنا، علي خطورة القضية السكانية وأثارها السلبية على معدلات التنمية وكذلك أهمية التوعية والتجاوب مع برنامج تنظيم الأسرة ، مطالبا كافة المؤسسات بالمحافظة ضرورة التضافر معا من أجل تنفيذ برامج تنظيم الاسرة واستخدام كافة أساليب الإقناع فى مجال التوعية ومحو الأمية الإنجابية لدى الرجل والمرأة على حدٍ سواء للعمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني .

ووجه " حمودة " بالاستمرار في عمل دورات تثقيفية وقوافل طبية سكانية بجميع قرى ومراكز المحافظة ، لاسيما المناطق الأكثر نموا للسكان ، وذلك بالتنسيق مع ( مديرية الصحة والسكان - التضامن‪ ‬الاجتماعي - الأوقاف - الإعلام - والوحدات المحلية – الشباب‪ ‬والرياضة - المجلس القومي للمرأة - هيئة محو الأمية بقنا - الثقافة ) من خلال التنسيق مع‪ ‬الجمعيات الأهلية مؤكدا على أهمية تفعيل دور الإعلام ونشر‪ ‬الوعي بين المواطنين.

وخلال الاجتماع استعرضت مدير فرع المجلس القومى للسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والاهداف الرئيسية والفرعية الواجب تحقيقها بمحاور الخطة التنفيذية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، كما استعرضت مؤشرات تنظيم الأسرة ومؤشرات الاحصائيات الحيوية مقارنة بين عامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ علي مستوي المراكز الإدارية والمؤشرات السكانية والديمجرافية للمحافظة والمراكز الاولي بالتدخل بالخطة التنفيذية.

كما استعرض مدير وحدة السكان بالمحافظة ، الأنشطة والمبادرات التى تم تنفيذها فى مجال التوعية والصحة والتدريب ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التى اطلقته وزارة التنمية المحلية للحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان ، كما قدم الحضور مجموعة من المقترحات والحلول التى من شأنها المساهمة فى التخفيف من معدلات الزيادة فى السكان.