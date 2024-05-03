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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصري يشارك في بطولة Spocs U19 Scouting Cup

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

وافقت إدارة النادي المصري على مشاركة فريق الشباب بالنادي تحت 19 عام في بطولة Spocs U19 Scouting Cup والتي تستضيفها ملاعب نادي زد بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد خلال الفترة من الثاني وحتى  الحادي عشر من مايو الجاري بمشاركة منتخب مصر للشباب وكذلك نخبة من أقوى الأندية المصرية بالإضافة لعدد من الأندية الأفريقية والعربية.

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صرح بذلك الأستاذ محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري،  مضيفًا أن البطولة تُعد فرصة مهمة لتوفير احتكاك قوي لفريق الشباب بالنادي المصري وهو الأمر الذي يسهم في اكسابهم الخبرة وصقل مهاراتهم ، مشيرًا أن البطولة تحظى بمتابعة  عدد كبير من كشافي الأندية الأوربية الذين يبحثون عن ضم المواهب الصاعدة من دول العالم أجمع.

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