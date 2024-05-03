تفاصيل الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

تحتفل الطائفة القبطية الإنجيلية، غداً السبت بعيد القيامة المجيد، بالكنيسة التابعة لها بمنطقة مصر الجديدة، ذلك بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً.

تفاصيل برنامج الاحتفال بعيد القيامة

يترأس الحفل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بمشاركة لفيف من قيادات الطائفة، وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وعدد من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

يتخلل برنامج الاحتفال عدة فقرات روحية تستهل بصلاة افتتاحية، وتقديم مجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية.

ثم يُلقي راعي الكنيسة، كلمة في هذه المناسبة المجيدة على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر لرئيس الطائفة.

دور الهيئة القبطية الإنجيلية في المجتمع

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور شعبي ورسمي كبير نظرًا لمكانة الهيئة القبطية الإنجيلية ودورها المثمر في المجتمع المصري وتقديم المساعدات والإغاثة لشعب فلسطين بغزة خلال أزمة الحرب.

عيد القيامة المجيد

وتتحد الكنائس المسيحية بمختلف طوائفها في حقيقة الإيمان بالسيد المسيح، وتجتمع على خصوصية القيامة وفداء يسوع وتضحياته لأجل خلاص العالم خلاص العالم من الإستبداد وعصور الظلام الذي عاش فيها الأبرياء قبل أن يأتي ويحمل معاناة الأرض ويعذب من أجلهم.

أحداث اسبوع الآلام

يتمتع اسبوع الآلام بمكانة روحية كبيرة لدي الأقباط ولعل السبب وراء هذه المكانة ما شهده من أحداث وتبدأ بـ "سبت لعازة" وتم خلاله إقامة لعازر وذهاب يسوع المسيح إلى مدينة إفرايم، وذكرى"تطيب السيدة العذراء لإبنها المسيح بالطيب في بيت عنيا"، ثم يوم الأحد "أحد الشعانين" دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم وطلب اليونانيين أن يروا يسوع، وفي يوم الإثنين، كانت ذكرى "شجرة التين غير المثمرة وتطهير السيد المسيح للهيكل للمرة الثانية".

وخلال يوم الثلاثاء كان تسعة أحداث، تأتي في مقدمتها قصة الشجرة اليابسة وسؤال الرؤساء عن سلطان المسيح وهناك ذكرى ثلاثة أمثال إنذار وأسئلة اليهود، وذكرى سؤال المسيح الذي لا يرد عليه أحدًا، وأيضًا شهد اليوم ذاته نطق المسيح بالويلات للكتبة والفريسيين وقصة الأرملة الفقيرة ورفض اليهود للمسيح، وفي يوم الأربعاء كان قصة سكب الطيب وخيانة يهوذا أحد تلاميذ المسيح.



ثم جاء "خميس العهد" الذي شهد العشاء الأخير وخطب المسيح الوداعية وصلاته الشفاعية وكانت لحظات السكينة والسلام الأخيرة قبل قدوم أحداث ويوم الجمعة العظيمة الذي شهد تسليم المسيح للقضاء ومحاكمته أمام رؤساء اليهود ومحاكمتة من الوالي بيلاطس وصلبه وتعذيبه بشتى أنواع العذاب ثم دفنه في القبر، ويأتي بعدها سبت النور في واقعة الحراس على القبر كما ورد في سفر (مت 26 : 72-66) ، وأخيرًا الأحد قيامة المسيح من بين الأموات.