تقرير عن الأمم المتحدة يصدم العالم بشأن حجم الدمار في غزة (شاهد)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «موت وخراب.. تقرير عن الأمم المتحدة يصدم العالم بشأن حجم الدمار في غزة».

موت ودمار وخراب:

موت ودمار وخراب وعشرات السنوات لعودة القطاع إلى ما كان عليه، صدمة كبرى خلفها التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة، ذلك القطاع الذي أهلكته الحرب فتحول من منطقة شامخة إلى كومة من الدمار والركام.

إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل:

التقرير الأممي أكد أن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا سارت الوتيرة بنفس توجه إعادة الإعمار في الصراعات السابقة.

وأوضح التقرير أن القصف الإسرائيل المستمر منذ نحو 7 شهور سبّب خسائر بمليارات الدولارات، وأدى إلى تحول العديد من المباني الخرسانية المرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام ستحتاج إلى أكثر من 40 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة مجددًا.

محلل سياسي يكشف انتهاكات إسرائيل داخل غزة:

جدير بالذكر أن الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي، قال إنَّ الاستهدافات المتوالية والمتكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للقائمين على تقديم المساعدات الإنسانية وأعضاء المنظمات الإغاثية الدولية وخطورتها في زيادة حدة وصعوبة الوضع المتأزم في غزة، تأتي في سياق أكبر وهو الحرب الشاملة على فلسطين وقطاع غزة.

وتابع «التلولي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، العدوان الإسرائيلي على القطاع يستهدف كل ما يمد غزة بسبل الحياة وبالتأكيد المُحتل يستهدف كل الوسائل الإغاثية التي تمد غزة بالحياة والغذاء والدواء ورأينا في الحرب عمليات الإبادة الجماعية واستهداف المستشفيات على وجه الخصوص، فالعدوان يريد إعدام سبل الحياة في القطاع بالعموم.

وأكد أنَّ الاحتلال الإسرائيلي اجتاح كل مشافي غزة وجعلها خربة وارتكب أفظع المجازر وقتل المواطنين الذين دأبوا على التوجه لأماكن استلام المساعدات التي تصل لغزة من وسائل عدة، وذلك لعزل القطاع عن العالم والمنظومة الغذائية والإنسانية، قائلاً: «مآرب الحرب على غزة تتلخص في تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان القطاع إلى خارجه وتصفية الوجود الفلسطيني وهي حرب شاملة والمحتل يتبع فيها سياسة الأرض المحروقة منذ اندلاعها».