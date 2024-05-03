سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الجمعة 3-5-2024 أمام الجنيه

ننشر سعر الريال القطرى، اليوم الجمعة 3-5-2024، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، الذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 12.15 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.25 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

13.12 جنيه للشراء.

13.17 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.15 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.18 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.25 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.27 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي

13.13 جنيه للشراء.

13.17 جنيه للبيع.

يتجه الين صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام، اليوم الجمعة، مدعومًا بما يُعتقد أنه تدخل حكومي إبعاد العملة اليابانية عن أدنى مستوياتها في 34 عامًا وهو ما ضغط على الدولار صوب التراجع.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى خلال يوم عند 152.75 للدولار في التعاملات الآسيوية ومن المتوقع أن يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.5 بالمئة، وهي الأعلى منذ ديسمبر 2022. وارتفعت العملة اليابانية 0.4 بالمئة في أحدث التداولات إلى 152.97 للدولار.

ويترقب المتعاملون أي تقلبات ضخمة أخرى قد يشهدها الين إثر شكوك بأن طوكيو تدخلت لدعم عملتها هذا الأسبوع بما يصل إلى 9.16 تريليون ين (59.8 مليار دولار)، كما تشير بيانات بنك اليابان المركزي.

وارتفعت قيمة العملة اليابانية بنحو ثمانية ين مقابل الدولار منذ بداية أسبوع التداولات الجاري، عندما انخفض لأول مرة دون مستوى حرج بلغ 160 ينًا للدولار والذي قال البعض إنه قد يكون الحد الذي تتدخل فيه السلطات.

وفيما يخص الدولار، سجلت العملة الأميركية خسائر مقابل معظم نظرائها وتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ما يقرب من شهرين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الارتفاع الحاد في الين خلال الأسبوع.