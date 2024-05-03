مباريات اليوم بنصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة
تستكمل منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة سيدات وتقام اليوم مباريات نصف النهائي على صالة الأمير عبدالله الفيصل.
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ويشهد اليوم الجمعة 7 مباريات وذلك على النحو التالي:
مباريات نصف النهائي:
• الزمالك X البنك التجاري الكيني (6 مساء- صالة الأمير عبدالله الفيصل).
• الأهلي X الأنابيب الكيني (8 مساء - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
مباريات تحديد المراكز:
• سان دوني جزر رينيون X ناصرية بجاية الجزائري (2 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
• الجمارك النيجيري X الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري (2 ظهرا - الشهداء).
• مشعل بجاية الجزائري X سوكوسيم السنغالي (4 عصرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
• الكحول الإثيوبي X مايو كاني الكاميروني (4 عصرا - صالة الشهداء).
• السجون الكيني X ليتو الكاميروني (6 مساء - صالة الشهداء).