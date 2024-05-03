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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مباريات اليوم بنصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

بطولة إفريقيا للكرة
بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

تستكمل منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة سيدات وتقام اليوم مباريات نصف النهائي على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

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ويشهد اليوم الجمعة 7 مباريات وذلك على النحو التالي: 

 

مباريات نصف النهائي:

 

• الزمالك X البنك التجاري الكيني (6 مساء- صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• الأهلي X الأنابيب الكيني (8 مساء - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

 

مباريات تحديد المراكز:

 

• سان دوني جزر رينيون X ناصرية بجاية الجزائري (2 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• الجمارك النيجيري X الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري (2 ظهرا - الشهداء).

• مشعل بجاية الجزائري X سوكوسيم السنغالي (4 عصرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• الكحول الإثيوبي X مايو كاني الكاميروني (4 عصرا - صالة الشهداء).

• السجون الكيني X ليتو الكاميروني (6 مساء - صالة الشهداء).

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