هتوصل بسرعة.. انسياب الحركة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة انسيابية في حركة المرور على مستوى محاوروميادين المحافظة، وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المواطنين.

وشهد نفق الأزهر انتظاما في الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، ظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب لـ أوتستراد والتجمع.

كما شهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية سيولة مرورية وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد هناك كثافات مرورية نسبية.

وأشارت إدارة المرور إلى وجود سيولة أعلى كوبري الجامعة، وفي محور صفط اللبن، وظهرت سيولة مرورية في الاتجاهين القادم من أكتوبر والمتجه إلى منطقة المهندسين ووسط البلد، والمعاكس له.

نصائح لقائدي المركبات لضمان سلامة القيادة

التزم بقواعد المرور احترم جميع إشارات المرور والعلامات على الطريق.

حافظ على سرعة مناسبة لا تقود بسرعة تفوق السرعة المحددة على الطريق.

اترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك لتتمكن من التوقف بأمان في حال حدوث أي طارئ.

لا تستخدم الهاتف المحمول أو أي جهاز آخر أثناء القيادة.

انتبه دائمًا لما يحدث حولك على الطريق وتوقع تصرفات السائقين الآخرين.

استخدم إشارات المرور عند تغيير اتجاهك أو التوقف.

لا تتعجل في القيادة وتجنب التصرفات العدوانية على الطريق.

القيادة في ظروف الطقس السيئة