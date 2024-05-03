استمرار فاعليات المؤتمر العلمي الاول للرعاية الصحية بالإسماعيلية







تختتم اليوم الجمعة فاعليات المؤتمر العلمى السنوي الأول للرعاية الصحية بمحافظة الاسماعيلية والذي ينظمه فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

ويترأس المؤتمر الذي انطلق امس الخميس وتستمر فاعلياته حتى اليوم الجمعة الدكتور محمد سامى حامد - مدير فرع الاسماعيلية بحضور نخبة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين ، بما يعزز فرص تبادل الخبرات والرؤى ورفع مستوى الكفاءة المهنية لدى أطباء الهيئة العامة للرعاية الصحية.

و يسلط المؤتمر الضوء على اهمية البحث العلمى فى تطوير القطاع الصحى ومناقشة الافكار والاطروحات البحثية وتبادل الخبرات والرؤى من خلال عرض احدث الدراسات والابحاث فى مجالات

‏Diabetes, Medical Nutrition Therapy, Nephrology

‏Oncology (Medical & Surgical), Cardiology



ويقول رئيس هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية ان المؤتمر يعد جزء من جهود الهيئة المستمرة فى دعم وتشجيع البحث العلمى ، ويؤكد تطلعها الدائم لتعزيز قدرات ومهارات فريقها الطبي في مواجهة تحديات الامراض ، كما تؤكد الهيئة على التزامها الدائم بتطوير الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في خدماتها الطبية للوصول إلى أعلى درجات رضاء المنتفعين

وقال سامي أن المؤتمرات الطبية من الأدوات الرئيسية التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات الصحية والرعاية المقدمة للمواطنين، حيث تجمع هذه المؤتمرات الهامة بين خبراء وأطباء متخصصين من مختلف التخصصات الطبية لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة أحدث التطورات الطبية والعلمية، والإطلاع على أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات في مجالاتهم مما يسهم في تحقيق تقدم كبير في مجال الرعاية الصحية وضمان توفير خدمات صحية متقدمة وفعالة للجميع.

وأضافت ، أن المؤتمر تضمن تقديم المحاضرات وعقد المناقشات العلمية حول أحدث التقنيات المستخدمة فى الكشف المبكر عن الامراض، وتحديد البروتوكول العلاجى المناسب وفقا لاحدث الادلة العلمية

ويعتبر المؤتمر العلمي جزء من جهود الهيئة في دعم وتشجيع البحث العلمي، وتحفيز المهتمين بالقطاع الصحي على تبادل المعرفة والخبرات العلمية مما يعكس التزام الهيئة بتطوير قطاع الصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

كما يعد مناسبة هامة لتبادل المعرفة والخبرات بين

الباحثين والمختصين في مجال البحث العلمى ، والذى يعتبر من أهم الركائز التي تقوم عليها الهيئة العامة للرعاية الصحية

ويعد المؤتمر بمثابة فرصة عظيمة لوجود الخبراء والباحثين في مجالات طبية متخصصة ، إذ يمثل المؤتمر منصة لعرض أحدث الدراسات والابحاث العلمية فضلا عن عرض اهم الأبحاث التى تم نشرها وحصدت جوائز دولية

