وسائل إعلام تركية: بعض أعضاء التعاون الإسلامي قد ينضمون لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر خاصة بأن عددا من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي قد يحذون حذو تركيا في الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وذكرت صحيفة "حريت" في تقريرها أنه "سيكون لتركيا، التي تستعد للتدخل في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لصالح فلسطين بعد كولومبيا ونيكاراغوا، الحق في الإدلاء ببيانات شفهية ومكتوبة حول هذه القضية وسيكون بمقدورها تقديم الأدلة والأفكار والآراء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتابعت الصحيفة: "رغم أن تركيا هي أول دولة إسلامية تتدخل في هذه القضية، فمن المعتقد أن موقفها سيؤثر على الأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الإسلامي"، مضيفة أنه في يناير/ كانون الثاني، قدمت تركيا بشكل أساسي وثائق مرئية للنظر في قضية "المحكمة".

وأفادت الصحيفة بأن وزارتي الخارجية والعدل التركيتين تقومان بإعداد ملف شامل، وستبدأ أنقرة عملية التقديم الرسمية بمجرد الانتهاء من الاستعدادات، مضيفة أنه "من ناحية أخرى، بدأت الدول الداعمة لإسرائيل وفلسطين في لاهاي تتضح أكثر، فمن المعروف أن ألمانيا تنوي الخروج لدعم إسرائيل، وإيرلندا تخطط للتدخل في لاهاي لصالح فلسطين وبلجيكا كذلك".

وأوضحت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، طلب القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فيما عارض هذا العمل آخرون.

ومن بين الشخصيات الإسرائيلية التي عارضت العمل العسكري في رفح، كل من بيني غانتس وغادي آيزنكوت، عضوا مجلس الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، ومعهما وزير الدفاع يوآف غالانت.