عبد العال: فرحة عبد الله السعيد بعد مباراة الأهلي"طبيعية"

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

والتقطت عدسات الكاميرات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري، فرحة جنونية من عبدالله السعيد بهدف الهدف الثاني الذي سجله سيف الدين الجزيري قبل نهاية المباراة والتي منحت الزمالك نقاط المباراة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فرحة عبد الله السعيد بعد مباراة الأهلي"طبيعية" خاصة فرحته بهدف الفوز الذي سجله سيف الجزيري ".

وتابع:" أتمنى أن يقدم عبدالله السعيد كل ما لديه مع الزمالك في الفترة المقبلة وتحقيق البطولات ".

وانضم عبدالله السعيد إلى صفوف الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من بيراميدز.