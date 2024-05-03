حضري آيس كريم جوز الهند وواجهي حر الصيف بالانتعاش

آيس كريم جوز الهند من الوصفات المنعشه التي يمكنك إعدادها لأولادك كحلوى لذيذة وصحية يحبها الجميع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.





آيس كريم جوز الهند

طريقة عمل آيس كريم جوز الهند

المقادير

- سكر : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- حليب : 4 اكواب (كامل الدسم)

- جوز الهند : كوب ونصف (مبشور ومحلى)

- كريمة الخفق : 4 اكواب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- جوز الهند : حسب الرغبة (للتزيين / مبشور)

طريقة التحضير

في قدر على النار ضعي الحليب والسكر والملح معاً، وحركي المكونات حتى يبدأ بالغليان.

أضيفي نصف كوب من جوز الهند المبشور وحركي المكونات، ثم ارفعيه عن النار واتركيه حتى يبرد تماماً.

في وعاء كبير ضعي خليط الحليب، ثم أضيفي الكريمة والفانيليا وجوز الهند المتبقي وحركي المكونات جيداً حتى تتجانس.

صبي الخليط في قالب الآيس كريم وأدخليه الفريزر ليلة كاملة قبل التقديم.

قدمي الآيس كريم بأكواب تقديم خاصة وزينيها بجوز الهند المبشور.

فوائد تناول جوز الهند

مصدرًا للفيتامينات والمعادن

إذ يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم.

هذه المغذيات تعود بالنفع على صحة الإنسان بشكل عام.

التقليل من خطر الإصابة بالحصى في الجهاز البولي

جوز الهند تأثيراً قد يساهم في التقليل من حصوات الكلى والإحليل؛ وهي القناة التي تربط المثانة بخارج الجسم.

حماية القلب

إن جوز الهند يحتوي على حمض اللاريك (Lauric acid)، والذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.

لذا فإن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته.





تحسين عملية الهضم

نظرًا لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، فهذا يعني أن له دورًا في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية التي من الممكن أن تعاني منها.



تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي.